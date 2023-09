Paty Navidad admite que es cierto lo que se dice de ella en el libro de Anabel Hernández

Paty Navidad admitió que es verdad lo que se dice de ella en el libro de Anabel Hernández, “Emma y las otras mujeres del narco”. A pesar de que hay pequeños detalles que no coinciden, casi toda la historia coincide con su versión.

Recordemos que no solo Paty Navidad salió mencionada en el libro, también otras actrices y cantantes, como Ninel Conde o Galilea Montijo. Sin embargo, la actriz, a diferencia de sus colegas, aceptó lo que plantea la obra.

Paty Navidad admite que tuvo un encuentro con un narco

En una entrevista, Paty compartió su versión de los hechos. Señala que dos mujeres la reclutaron para conocer a Arturo Beltrán Leyva: “Se acercaron a mí y me dijeron: ‘Paisana, es que tenemos un tío que siempre ha querido conocerte, es tu fan y ahorita está medio enfermo y es su cumpleaños, nos gustaría llevarte para una serenata’”, contó.

Aseguró que es verdad lo que dice Anabel: “Todo coincide, en el libro dice que a mí se me engañó diciendo que era su cumpleaños. Yo nunca en mi vida he vendido fechas privadas, pero yo traía mi corazón con la idea de que ‘ando haciendo labor humanitaria’“, explicó.

Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de haber estado pasada de copas, aclaró que no lo estaba, pero tampoco “estaba en misa”. Todo parecía ser un misterio, pero ella creía que haría una buena acción: “Le pregunto ‘¿y cómo se llama tu tío?’, la verdad es que nunca me dijeron el nombre. Yo le iba a hacer el día a un señor enfermo, ya mayor“, dijo.

¿Cuánto le pagaron?

Señala que le ofrecieron cierta cantidad, pero al final ni siquiera recibió el dinero: “Ellas me ofrecieron a mí, me dicen ‘te damos tanto porque es el sueño de mi tío’. Lo que me ofrecieron no era ni para un concierto completo”, dijo.

Posteriormente, lo conoció: “Lo que narra el libro, que estaba dormido, es verdad. Yo no tenía idea a dónde iba y en el libro también lo narra así, o sea, la verdad es la verdad y yo aquí no voy a negar nada porque no sería yo. Entramos y ya empieza a salir, efectivamente, personal de él que traían armas”, contó.

“El señor baja, yo me paro a cantar Las Mañanitas, el mariachi nunca llegó. Hay inconsistencias en la historia que cuenta porque yo no iba con escoltas, como dice, pero las inconsistencias que hay no cambian el resultado”, agregó.

