Asegura Siapa que olor emanado de alcantarillas no implica riesgo

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), informó que personal de monitoreo adscrito a la Subdirección de Saneamiento, así como la permanente coordinación con Protección Civil del Estado y Protección Civil y Bomberos del municipio de Zapopan y Guadalajara, han determinado que el olor con características similares al ajo que se ha percibido en algunas calles de la colonia El Colli y aledañas en Zapopan, no es explosivo ni peligroso.

Personal de monitoreo obtuvo muestras de agua en la red de alcantarillado, que tras ser analizados indican que se encontró presencia de una sustancia de bajo impacto. No se detectó explosividad o vapores orgánicos volátiles, por lo que se descarta riesgo para la ciudadanía. Una vez determinado que no hay presencia de marcadores, el mismo personal de monitoreo tomó muestras del líquido corriente en la línea, a la par de inspecciones alrededor del punto reportado; al no encontrarse una posible causa, se lleva a cabo un lavado con jabón y Simple Green, en conjunto con las autoridades de Protección Civil Estatal y municipal.

“Es una sustancia de bajo impacto ambiental, con efecto de plaguicida e inhibidor de la reproducción de insectos. En pequeñas cantidades no es dañino para la salud, al encontrarse en el drenaje lo único que produce es el olor muy característico al ajo, pero que no produce efecto dañino alguno en la salud de las personas”, mencionó Isaac Navarro Cuevas, ingeniero químico del área de Supervisión, Vigilancia y Asesoría de Protección Civil Jalisco.

Se precisó que en las revisiones realizadas no se presentaron niveles de explosividad y la temperatura de la red de alcantarillado se mantiene en niveles regulares. Los niveles de la sustancia que se encontraron en los muestreos no representan un riesgo para la ciudadanía.

Esta sustancia es utilizada mayormente como agroquímico, pero también como farmacéutico, con efecto plaguicida e inhibidor de la reproducción de insectos, por lo que se puede asegurar que es de bajo impacto ambiental.

