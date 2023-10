Destacan continuidad en visión metropolitana para proyectos de infraestructura

El gobernador Enrique Alfaro y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, inauguraron la avenida Paseo Royal Country, un proyecto de continuidad gubernamental que se trazó desahogar la movilidad en una de las zonas financieras más importante del municipio:

“Lo que representa esta obra y las obras que hay aquí alrededor es justamente ese cambio de fondo que a veces perdemos de vista y que hoy, con la cercanía de los tiempos electorales, creo que es muy importante recordar, porque cuando empezamos a escuchar en el marco de las campañas los discursos de odio, los discursos que apuestan por destruir todo, los discursos que hablan de que todo está mal y que hay que hacer algo totalmente distinto habría que recordar lo que ha pasado en esta ciudad y se ha logrado a partir de la idea de la continuidad y de la coordinación”, destacó el gobernador.

Destacó los proyectos de Zapopan que comenzó Pablo Lemus, a los que le dio continuidad Juan José Frangie; en Guadalajara, las grandes agendas que comenzó él, les dio continuidad Ismael del Toro y luego Lemus: “Cada quien con su sello, cada quien con su visión, pero bajo una misma lógica: recuperar la grandeza de la segunda ciudad más gran de México”.

En Zapopan mencionó tres proyectos de infraestructura: el Bosque Pedagógico del Agua en Colomos III; lo que será la renovación del Museo Interactivo del Niño Trompo Mágico y el hospital de cancerología más gran del país para inaugurarse en 2024.

Avenida Paseo Royal Country se une a las vialidades inauguradas en las pasadas administraciones y que han logrado que la zona de avenida Patria, la cual solo contaba con avenida Acueducto para conectar con Periférico, ambas colapsadas por el tráfico, hoy tenga puntos de salida con Periférico y El Bajío, hasta San Juan de Ocotán e incluso Tesistán.

Reprobó que en todo este concepto de reestructurar las vialidades y construir obras de beneficio de la ciudadanía y mejorar su calidad de vida, el Gobierno Federal no atienda la modernización de un punto clave para el Área Metropolitana de Guadalajara como lo es la carretera a Nogales y no destine recursos prioritarios, como se hace en lo local con los empresarios.

El alcalde Juan José Frangie explicó que esta obra se realizó con el sector empresarial por un monto de casi 250 millones de pesos y poco menos de 2 kilómetros a cargo de Obras Públicas del municipio y la iniciativa privada, dejándola como vialidad de baja velocidad:

“Hemos visto como tú, cerca de aquí y sobre todo el apoyo que nos has dado tanto en Las Cañadas, en las laterales del Periférico, ahora con el paso a desnivel de carretera a Colotlán nos ha beneficiado, has sido una gente que te has preocupado por la movilidad del estado de Jalisco y no solo del estado de Jalisco, en el caso este especial con Zapopan, Mi Macro Periférico nos ha ayudado muchísimo”.

Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, recordó que esta obra comenzó a gestarse en un proyecto de conectividad de la zona, por lo que la operación de Mi Macro Periférico es de gran importancia al apoyar la red ciclista, peatonal, del transporte público y la movilidad del automóvil de manera segura.

