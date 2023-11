‘El Rey’ Zambada, de capo a compositor; lanza narcocorrido de su autoría 

La última vez que se supo del capo Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey o El Patrón, al menos en un acto de conocimiento púbico, fue en el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública acusado de tener nexos con el crimen organizado, en especial, con el cártel de Sinaloa, y que actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos.

En ese juicio, El Rey o El Patrón contó ante la Corte de Brooklyn que hubo dos encuentros en el restaurante Campos Elíseos, en Paseo de la Reforma, en donde presuntamente se pagaron, en total, cinco millones de dólares a Genaro García Luna.



Ahora el narcotraficante acaparó los reflectores tras anunciar que se estrenó como compositor y cantante de narcocorridos, canciones que cuentan las hazañas, peleas y fracasos de algunos personajes importantes del crimen organizado como Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El hermano de Ismael El Mayo Zambada, narcotraficante señalado por el gobierno de Estados Unidos por al menos cinco acusaciones de tráfico de drogas, así como poseer armas de fuego, lavado de dinero, asesinato y secuestro, entre otros.



​¿Quién es El Rey Zambada?

Jesús Reynaldo Zambada García nació el 13 de agosto de 1961 en Culiacán, Sinaloa, según el Departamento de Tesoro. Es hermano de Ismael Zambada, quien fuera, en palabras empresariales, el COO (director de operaciones) del también llamado cártel del Pacífico.

Sin embargo, El Rey Zambada también tenía un papel fundamental en el desarrollo de las actividades ilícitas de este grupo del crimen; presuntamente se ocupaba de su operación en el Valle de México y con ello de la importación de cocaína y precursores para producir metanfetaminas llegadas de Sudamérica a través del Aeropuerto de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, él controlaba una ruta de tráfico de narcóticos a través del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), con lo que pudo introducir drogas por cinco mil 800 millones de dólares, es decir, más de 200 toneladas de drogas, con la ayuda de aviones Boeing 747, submarinos, barcos contenedores, botes ultra rápidos, buques pesqueros, autobuses, trenes de carga, tráileres y autos.

Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, fue detenido en México el 20 de octubre de 2008 y cinco años después extraditado a Estados Unidos. Su defensa negoció con los fiscales del caso y fue reubicado a una prisión desconocida.

En entrevista con Pepe Garza en su canal de YouTube, El Rey Zambada sobre cómo fue que nació ese deseo de dedicarse a componer canciones incluso estando encerrado.



El capo contó que fue en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde presumía su gusto por componer canciones.



“El primer penal que yo pise fue el del Altiplano, que es el de Almoloya, cuando yo llegué me pusieron el la celda 11 y en la 12 estaba Armando Valencia que es una persona celebre del Cártel del Milenio. Él se la llevaba componiendo y platicaba mucho conmigo, ‘¿Cómo la ve?’ y entonces le dije ‘¿Sabe qué? Yo también voy a empezar a componer oiga, a mí me gusta cantar y componer; me dijo ‘a ver, cántate una canción’. Yo empezaba a cantar y me gusta cantar. Hubo una navidad que me pasé cantando por cuatro o cinco horas.

“Ellos me pedían Paloma Negra, Palomas que andan volando, Vives dichosa, El Rey; Armando también cantaba pero a mí me pedían que cantara más porque yo canto alto y se oía casi por toda la prisión y empecé a componer ahí. Yo componía y cantaba más o menos afinado, cantaba más o menos con una secuencia de lo que es la canción realmente, empecé a escribir más o menos pues bien, escribí el corrido de El Sombrero de lado, se lo escribí a mi hermano en la prisión.

El Rey y su Grupo Tosco-como se hace llamar el conjunto del capo-lanzó una canción titulada El Prisionero, una rola que comienza con algunas palabras de presentación dichas por el mismo narcotraficante reconociendo ser El Rey Zambada, a quien, dice, la gente conoció a través de las noticias tras ser detenido.

“Estoy aquí platicándoles un poquito de mí, me hice compositor allá dentro de la prisión y tengo muchas canciones y muchos corridos de lo que es parte de mi vida”, expresa al comienzo de la canción.



