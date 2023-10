Gobierno ofrecerá a Calica hasta 8 mil mdp por su terreno

El Gobierno de México ofrecerá hasta 8 mil millones de pesos por el terreno que ocupa la empresa Calica, filial de la constructora Vulcan Materials, en Quintana Roo.

Lo anterior fue detallado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de este viernes en Cancún.

“Les estamos enviando, ya les enviamos una propuesta para buscar un acuerdo, lo que pasa es que creo que están mal asesorados, qué bueno que se trata este tema, porque seguramente ellos van a escuchar lo que estoy expresando”, manifestó.

Les estamos proponiendo, ya lo hice por escrito, hicimos un avalúo de todo el terreno y estamos proponiendo, pagarles, comprarles todo el terreno, el avalúo habla de 6 u 8 mil millones de pesos, las más de dos mil hectáreas”, puntualizó.

El mandatario mexicano dejó en claro que el asunto del terreno de Calica debe resolverse antes de que termine su Administración, en septiembre de 2o24, donde incluso amenazó con tomar “una decisión completamente legal” en caso de que l empresa no responda a su ofrecimiento.

“Ellos siempre hablan de que les preocupa mucho lo del cambio climático, ¿qué más apoyo para conservar el medio ambiente que aceptar un acuerdo como el que les estamos proponiendo?”, externó.

“Sin embargo, no ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo Gobierno van a poder seguir explotando el banco, yo les aconsejo que no apuestan a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos, vamos a tomar una decisión legal, completamente legal”, agregó.

A finales de julio pasado, el presidente López Obrador ofreció a Calica comprar el terreno que ocupa actualmente en Quintana Roo, que consta de dos mil 411 hectáreas y del que apuntó que después de un avalúo tiene tiene un valor de 6 mil 500 millones de pesos.

El pasado 13 de julio, el presidente de la República ya había señalado que emitiría un decreto para declarar como área protegida el predio que ocupa la minera Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el estado de Quintana Roo.

Detalló que los bancos de extracción serán destinados al turismo ecológico y el muelle aledaño se reconvertirá para recibir cruceros, los cuales sólo llegan a Cozumel actualmente, con lo que podría compensarse la inversión pública.

Con información de López-Dóriga Digital

