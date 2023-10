“No fueron tantos muertos por la furia del huracán ‘Otis’, tuvimos suerte”, dice López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que se tuvo la “suerte” de que no hubiera más fallecidos por el paso del huracán “Otis” en Guerrero, que dejó devastado al puerto de Acapulco, generó miles de damnificados y ocasionó múltiples daños en hoteles, viviendas, comercios y carreteras.

“Yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el Creador nos protegió, aun con la furia del huracán, pues al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron”, afirmó durante su conferencia matutina.

“Pero todo indica que, aun siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos, ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán de categoría 5 que no entra en despoblado, entró por la bahía, donde viven 800, un millón de personas, sí (hay) muchos daños materiales pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas”.

El gobierno federal mantuvo este viernes en 27 la cifra de muertos por el impacto del huracán “Otis”, mientras que cuatro personas más se encuentran desaparecidas.

Tras los señalamientos de que su gobierno no avisó tempranamente a la población para evitar daños y pérdidas humanas, el mandatario aseguró que se advirtió con tiempo, pero justificó que el huracán “Otis” fue un fenómeno natural extraordinario que se fortaleció rápido e impactó en Guerrero.

“Pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario, pregunten, que les digan qué antecedentes hay, de cómo se precipita tan rápido, yo estaba pendiente y de repente me empieza a llegar información, estaba pendiente”.

“Había reuniones en Acapulco y ya estaba el Plan DN-III y el Plan Marina, ya se había hablado de categoría 2, que podría ingresar categoría 4 y de repente que va a impactar a categoría 5, pero esto como a las 8 de la noche, yo puse un tuiter como a las 9, porque eso tampoco se sabe”, afirmó.

Con información de LATINUS.

