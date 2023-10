Reconocen con Galardón Universitario 12 de Octubre 2023 a trabajadores de la UdeG

Por Iván Serrano Jauregui

Rinden homenaje a quienes han laborado durante 35, 40, 45, 50 y 55 años, como parte del 98º aniversario de la refundación de esta Casa de Estudio

“La Universidad de Guadalajara está sumamente orgullosa de cada uno de ustedes”, dijo el Rector General, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, a los más de 200 homenajeados con el Galardón 12 de Octubre 2023.

Dichreconocimiento, otorgado este miércoles por la tarde noche en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, se entrega a propósito de que este 12 de octubre se conmemora el 98° aniversario de la refundación de la UdeG.

Y que representa un homenaje al esfuerzo de décadas de trabajo por parte de personal administrativo y académico que ha laborado 35, 40, 45, 50 y 55 años en esta Casa de Estudio.

“Al verles con la sonrisa en la cara y conmovidos me ponía a pensar que no me imagino lo que están sintiendo, los que están aquí son los que más saben lo que es ponerse la camiseta de la UdeG y tatuarse al León Negro. Los felicito y agradezco todo lo que han hecho por esta Universidad”, dijo Villanueva Lomelí tras otorgar a cada uno de ellos un distintivo, en el escenario de la Sala Plácido Domingo.

Destacó que las y los homenajeados forman parte de “la generación de universitarios más exitosa en la historia de esta universidad”, y para prueba mencionó que en los últimos 30 años la institución creció más que en sus 200 años de historia.

Esto porque hoy se cuenta con casi 2 mil miembros en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y porque la UdeG hoy se encuentra en los 125 municipios de Jalisco con 320 mil estudiantes en más de 4 mil aulas.

Fueron alrededor de 150 personas homenajeadas por 35 años de trayectoria universitaria y a cerca de 45, por su 40 años; mismas que recibieron una estatuilla.

A quienes se les entregó una medalla conmemorativa y una estatua de Fray Antonio Alcalde fue a 13 trabajadores homenajeados por sus 45 años, entre los que estuvo el Rector del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), maestro José Alfredo Peña Ramos.

También se le entregó esa distinción a ocho trabajadores por sus 50 años, entre los que estuvo el ex Rector General y ex Rector del Centro Universitario de los Valles (CUValles), doctor Miguel Ángel Navarro Navarro.

El único reconocido por sus 55 años laborando en la UdeG fue Nicolás Pérez García, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

En la ceremonia estuvieron presentes en el presidium todas las y los rectores de los centros universitarios, de los cuáles varias y varios también recibieron reconocimientos por más de tres décadas de trabajo. También estuvieron los titulares de los sindicatos universitarios, del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y la Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

El Secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG (SUTUdeG), Jesús Becerra Santiago, destacó que en este aniversario 98 se celebra “un legado de conocimiento y compromiso de formar individuos para transformar su realidad”.

“Es reconocer a personas que han compartido su experiencia y amistad con su generosidad, es un placer estrechar la mano y darnos un abrazo”, recalcó.

En eso coincidió el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG), Jesús Palafox Yáñez, quien recalcó que las y los docentes ponen el alma para formar a jóvenes durante generaciones. “Es necesario recalcar la importancia de ustedes que son la columna vertebral que da fortaleza a las actividades sustantivas de esta institución.

En la ceremonia, la cantante y pianista Ana Sandoval interpretó varios temas musicales. En diferentes momentos se reconoció la aportación del licenciado Raúl Padilla López, quien impulsó la transformación de la UdeG en la Red Universitaria que llega a las 12 regiones de la entidad.

