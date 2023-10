Sandra Cuevas llama “porro” e “ignorante” a Martí Batres por “pelea” del Ángel de la Independencia

En seguimiento a la polémica por la guarda y administración del Ángel de la Independencia, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, llamó “porro” e “ignorante” al jefe de gobierno, Martí Batres, y le recordó que la mencionada facultad pertenece a la alcaldía desde 1998 y que así seguirá.

“Quiero decirle al señor porro que ya no hable más su ignorancia. El Ángel de la Independencia lo va a seguir administrando la alcaldía Cuauhtémoc, como lo viene haciendo desde 1998”, afirmó.

En conferencia en la sede de la demarcación, Cuevas Nieves recordó que, según dijo el pasado viernes 20, tras una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó a la Cuauhtémoc “facultades plenas” para continuar con el cuidado, mantenimiento y preservación del monumento.

Sin embargo, horas más tarde, el jefe de gobierno, Martí Batres, aclaró que su administración entregará al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y no a la alcaldía Cuauhtémoc, el resguardo de la también llamada “Victoria alada”.

El fin de semana, trabajadores del gobierno local rodearon el monumento con vallas metálicas para su protección.

En respuesta, este lunes Sandra Cuevas arremetió contra Batres Guadarrama: “Salió el representante del gobierno de la Ciudad de México a hablar de más como acostumbra, sin argumentos jurídicos. Porque el señor no tiene preparación, el señor es un porro… El señor que está ahorita en la jefatura de gobierno vuelve a hablar su ignorancia, dice que el Ángel de la Independencia no lo vamos a administrar la Cuauhtémoc porque ya habían hecho un escrito y le corresponde al INBAL”

Y siguió: “Sin embargo, quiero decirle al señor que ya no hable más su ignorancia, el Ángel de la Independencia lo va a seguir administrando la alcaldía Cuauhtémoc como lo viene haciendo desde 1998. No es el gobierno de la alcaldesa Sandra Cuevas, es que desde 1998 es administrado por el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc”.

La aliancista argumentó que esa fue orden de la SCJN, luego de que la alcaldía interpuso una controversia constitucional para impugnar el acuerdo entre los gobiernos federal y local para que éste administre el espacio. Y leyó parte de la resolución.

“Por lo que hace a la participación del INBAL en la controversia, la Corte dice lo siguiente: No a lugar a tener como tercero al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, toda vez que no se advierte perjuicio en su contra que pudiera deparar a dicha autoridad la sentencia que en su momento se emita”.

Luego, Sandra Cuevas le envió otro mensaje al exsenador de Morena: “Aquí no se trata de caprichos, Batres. No se trata de ver quién pone murallas más grandes o vallas más grandes, no se trata de cuántos granaderos me envíes, se trata de hacer cumplir la ley”.

Y anunció que para la gente que quiera subir al mirador del monumento, se dará acceso mediante “fichas”, aunque no dio más detalles”.

CON INFORMACIÓN DE PROCESO

Relacionado