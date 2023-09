AMLO admite diferencias con los padres de los 43 y defiende la cooperación del Ejército en la investigación: “No es culpar por culpar”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió este martes que su gobierno tiene diferencias con los padres de los 43 normalistas desaparecidos luego de que lo acusaran de proteger al Ejército, y defendió la cooperación de los militares en la investigación al asegurar que han entregado toda la información del caso.

“Todo lo que hay se ha entregado. Con la información que se tiene, si logramos que nos ayuden los que están detenidos o quienes están en libertad, podemos lograr lo más importante: encontrar a los muchachos, porque ahora todo parece estar enfocado en culpar al Ejército que no ha dado información”.

“Lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos y la información que ya se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos nos puede conducir a eso, no es culpar por culpar, no es nada más es fue el Estado y fue el Ejército“, afirmó durante su conferencia en Palacio Nacional, el cual fue amurallado previo a la marcha por el noveno aniversario del caso.

El mandatario federal recordó que ayer fueron recibidos los padres de los normalistas en la sede del Poder Ejecutivo, sin embargo, no aceptaron recibir el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y una carta suya en la que les pide conocer la relatoría de su gobierno que se aleja de la “versión histórica“.

“Ayer se tuvo una reunión con los padres, los abogados, los padres de los muchachos desaparecidos, las madres, asesores y me había comprometido a entregar toda la información, tenemos diferencias, ellos insisten que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos y yo no estoy de acuerdo con eso”, señaló.

López Obrador informó que este martes —día en que se cumplen nueve años de la desaparición de los estudiantes en Iguala— los padres volverán a Palacio Nacional para recibir el informe, el cual se hará público a través de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Con información de LATINUS.

