Entregan uniformes a policías de Tlajo

Con una inversión de 4 mdp se realizó la entrega de 800 uniformes a elementos de la Comisaría de Tlajomulco. Los paquetes entregados incluyen: una camisola, un pantalón, una chamarra, un tocado de la marca Altec y un par de botas tácticas de la marca Duty Gear. El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora destacó el esfuerzo que se ha hecho en su gobierno para lograr una transformación a profundidad de la comisaría. “Hemos trabajado muy fuerte para dotarla de infraestructura como este edificio, para poder tener mejor equipamiento, más capacitación, para abrir más plazas de policías y para tener mejores patrullas”, señaló.

Zamora Zamora recordó que siempre se ha contado con el apoyo del Gobierno del Estado, por lo que aún a pesar de ya no poder tener acceso a los recursos federales del Fortaseg, Tlajomulco no ha escatimado esfuerzos, si no que se han redireccionado recursos para la implementación de tecnología en las labores de seguridad, como es el caso de la inversión en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo, mejor conocido como C4 Tlajomulco, el cual ya cuenta con más de dos mil cámaras de videovigilancia.

Por su parte Omar García López, Comisario de Tlajomulco, agradeció al alcalde el apoyo brindado, así como al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad por el “apoyo en equipamiento, capacitaciones y certificaciones, que han ido fortaleciendo a la Policía de Tlajomulco en el proceso de profesionalización, para convertirla no solamente en la mejor del estado, sino del país”.

Relacionado