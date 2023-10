Inaugura Enrique Alfaro edición LIX de la Expo Ganadera 2023

El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, inauguró este miércoles la edición LIX de la Expo Ganadera 2023, donde resaltó los aciertos que ha tenido Jalisco en la presente administración estatal al invertir miles de millones de pesos en el sector primario con el objetivo de lograr nuevos liderazgos y mantener los que tiene en la producción de cárnicos, leche, granos y otros productos del campo que hacen al Estado el gigante agroalimentario de México.

La estrategia estatal agro-ganadera de Jalisco concluirá la presente administración invirtiendo más de 10 mil millones de pesos (mdp), los cuales habrán sido invertidos en tecnificación, innovación y hacer frente a problemas como la sequía, tema en el que Alfaro Ramírez dijo que no escatimarán en contemplar un presupuesto que haga frente, a través de un fondo, a vicisitudes climáticas en el 2024.

“Debemos de sentirnos muy orgullosos de que hoy Jalisco no solo es gigante agroalimentario de México, sino que es un Estado que ha ido paso a paso reduciendo la pobreza y la desigualdad en el campo, de qué sirve tener un campo rico con campesinos pobres. Estamos concentrados y trabajando en ello a pesar de que vivimos tiempos difíciles; estamos enfrentando una sequía terrible que va a tener un impacto muy profundo el año próximo en todos nuestros productores y quiero aprovechar el día de hoy para hacer el compromiso público de que aquí en Jalisco no nos vamos a hacer patos ni a regatear el presupuesto para ayudar a quien más lo necesita. Hemos demostrado año con año que somos el Estado que más invierte en el campo, vamos a acabar el sexenio con una inversión de 10 mil mdp estatales en el campo jalisciense y el año próximo, lo adelanto y me comprometo, que vamos a trabajar de la mano con la Unión Ganadera para poder hacer un fondo especial de apoyo a los productores por la sequía, los recursos que se necesiten los vamos a gestionar para que quien haya vivido una afectación”, enfatizó el mandatario.

Enrique Alfaro dijo que se trabajará en lo que resta del actual gobierno en abrir nuevos mercados, en apoyar el desarrollo genético y resolver problemas locales como el que vive el rastro metropolitano de Acatlán.

Por su parte, Adalberto Velasco Antillón, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, indicó que la Unión Ganadera y el sector ganadero de Jalisco ha sido motor para que Jalisco mantenga liderazgos en la producción de alimentos que llegan para el consumo nacional, así como los que van a exportación.

“Decirles que dentro de nuestra actividad es fundamental todo lo que tiene que ver para el desarrollo genético y para eso es parte de la función de las exposiciones ganadera. Se dice que Jalisco produce más del 20 por ciento de los alimentos que se consumen en el país, Jalisco es líder productor pecuario y en otras producciones”, detalló Velasco Antillón.

Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, llamó a los productores a seguir trabajando para que cada día se produzcan alimentos más sanos y de mejor calidad, así como seguir sembrando liderazgos en la actividad agrícola y ganadera de Jalisco.

En la Expo Ganadera 2023 se lanzó un reto para recabar cerca de medio millón de pesos para apoyar a las niñas, niños y mujeres con cáncer a través de la fundación Nariz Roja.

En el evento asistieron la alcaldesa de Tlaquepaque como anfitriona, Citlalli Amaya, alcaldes de varios municipios, productores, ganaderos y público en general.

