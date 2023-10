Inicia nuevo modelo de operativos de supervisión de verificación vehicular

El Gobierno de Jalisco puso en marcha el Escuadrón Verde, con el objetivo de dar seguimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, con relación al cumplimiento de un Programa de Verificación Vehicular Obligatorio.

El nuevo modelo de operativos en calle para la inspección y vigilancia del Programa de Verificación Responsable consiste en vehículos rotulados con la leyenda “Escuadrón Verde”, conducidos por elementos de la Policía Vial, en compañía de personal técnico de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) y en coordinación con Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Tan solo durante las primeras horas de la entrada en operación del Escuadrón Verde se revisaron 206 vehículos, de los cuales 131 fueron sancionados; del 1 de marzo al 1 de octubre de este año se han sancionado 17 mil 754 vehículos en los operativos convencionales.

El objetivo de los operativos es hacer que las y los automovilistas cumplan con su responsabilidad, mantengan su vehículo en buenas condiciones mecánicas y realicen la verificación, para garantizar que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes.

Los vehículos del Escuadrón Verde podrán detener a cualquier vehículo que no porte distintivo de Verificación Responsable, cuyo periodo para realizar la prueba ya haya concluido; o bien, vehículos con distintivo, para revisar que sea legítimo. Este nuevo modelo es flexible y brinda la oportunidad de que una o varias unidades del Escuadrón Verde puedan agruparse y realizar un operativo exprés en un mismo punto por periodos cortos para detener aquellos automóviles que al paso no cuenten con un distintivo. De esta manera, la supervisión del cumplimiento del Programa de Verificación permitirá una mayor cobertura, lo que no es posible bajo el modelo de operativo estándar.

En una primera etapa, el Escuadrón Verde podrá realizar cerca de 18 operativos diarios en el Área Metropolitana de Guadalajara, lo que equivale a 108 a la semana y 432 al mes. Se busca implementarlos en corredores viales, zonas de influencia del Programa de Verificación Responsable y otros puntos estratégicos.

En caso de ser sancionados, se debe afinar y asistir a verificar el vehículo dentro de los próximos 30 días naturales; si el resultado es aprobatorio, la multa será condonada de manera automática. Según datos del Inventario de Emisiones Integrado del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, tan solo en el Área Metropolitana de Guadalajara, las emisiones vehiculares generan el 60 por ciento de todos los contaminantes, aportando más precursores de ozono que todas las industrias, quemas, incendios y actividades humanas juntas.

