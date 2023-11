Jorge Anzaldo de “Los Rulés” desmiente declaraciones de su ex, Roberto Carlo, y manda mensaje

Luego de que Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas, mejor conocidos como Los Rulés, aceptaran que su relación no solo era profesional, sino también sentimental, un ex de Jorge salió a hablar de su relación ¿por atención?

A través de un video compartido en TikTok, Roberto Carlo reveló que él y Jorge Anzaldo fueron novios, pero Diego Cárdenas se entrometió. Estas declaraciones se dan después de que Los Rulés estuvieron con el Escorpión Dorado en su famoso canal de YouTube. Durante su plática con el YouTuber, Diego aseguró que le costó mucho conquistar a Jorge, pues se encontraba en una relación. En ese momento no dijo nombres, pero fue el propio Carlo quien salió a confirmar que se trataba de él.

Por si fuera poco, tiempo después se filtró una entrevista que dio Roberto Carlo a Inés Moreno en la que habló de más detalles de su relación con Jorge y de cómo, supuestamente, habría iniciado la infidelidad por parte del integrante de Los Rulés.

Ahora es Jorge Anzaldo, su ex, quien no solo sale a desmentir lo dicho por Roberto, sino que también asegura que no sabe por qué habla, si ellos (Los Rulés) no prestan atención a quien no está dentro de su vida. Esto ocurrió en el programa de Karla Díaz, Pinky Promise.

“No tengo mucho contacto con él, fue mi exnovio. Fue una persona que estuvo en mi vida un tiempo, muy poquito tiempo, y no sé. Es una persona con la cual justamente como pareja no tenemos una relación porque no somos muy afines… Nosotros nunca hablamos mal de las personas… Es más nunca hablamos de las personas que no están en nuestras vidas, porque no me (nos) corresponde. Si lo vemos lo saludamos, al final compartí un pedazo de mi vida con él. Pero, ni para bien ni para mal puedo decir absolutamente nada”.

Y es que asegura que, a diferencia de ellos, el sí tomó como una oportunidad cuando salió a la luz su relación, lo cual no le encanto: “Él agarró eso para subir TikToks y hacer un poco de revuelo y que ganara muchas vistas. Si te soy muy sincero, fue algo que nos dolió mucho. Personalmente me parece que aprovechar la desgracia de alguien más para hacer números… No somos unas personas que nos dediquemos a eso. A nosotros nos gusta entretener al público”.

“Mi prioridad es mi pareja, la persona que hable mal de él o que haga un intento de eso, está completamente fuera de mi vida”.

Aunque también dejo claro que Roberto Carlo se disculpó personalmente y que lo tomo de buena fe. El influencer no reveló si quedaron en buenos o malos términos, lo que sí dijo es que fue parte de su vida, pero en el presente ya no pinta.

¡Roberto Carlo ya respondió!

Por medio de una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok, Roberto no esperó nada para contradecir a Jorge. A diferencia del integrante de Los Rulés, Carlo asegura que está “minimizando su historia” pues supuestamente no duro poco su relación. Dijo que tuvo gran interacción con su familia.

CON INFORMACIÓN DE TVNOTAS

Relacionado