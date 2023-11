Se registró reducción histórica de las cifras de inseguridad en Jalisco

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Jalisco presenta una reducción histórica de inseguridad, ya que los delitos se redujeron 60 por ciento, los homicidios 21.2 por ciento, los feminicidios 38 por ciento y disminuyó 61.5 por ciento la percepción de inseguridad, a su nivel más bajo desde 2018 hasta la fecha, según el INEGI. Al rendir su Quinto Informe de Seguridad, Enrique Alfaro aseguró que va a trabajar en esta agenda hasta el último día de su gobierno.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, con el apoyo de la Policía Metropolitana, la incidencia delictiva total tuvo una reducción del 62.8 en los delitos de seguimiento especial, pasando de un promedio mensual de delitos de 4 mil 954 a solo mil 840.

Indicó que en cinco años de trabajo se han logrado avances importantes como no ocurría en muchos años, Jalisco está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total en cuanto número de delitos por cada 100 mil habitantes, hecho que influyó para que disminuyera la percepción de inseguridad:

“En seguridad pasamos del lugar 12 al lugar 19 en la tasa de incidencia delictiva total, y lo quiero decir así, estamos hoy en la mejor posición nacional desde que existe registro de este dato. En los delitos relacionados con la seguridad pública en todo Jalisco y la reducción de 2018 al 2023 es del 59.3 por ciento, pasamos de un promedio mensual de 5 mil 562 delitos a 2 mil 664, y no ha habido año en el que no se mantengan la tendencia a la baja”, enfatizó el mandatario.

Señaló que parte de estos resultados son producto de la permanente coordinación que hay con los tres niveles de gobierno, y del incrementó histórico del presupuesto en seguridad del 64.8 por ciento, con más de 10 mil 320 mdp contra los 6 mil mdp que se tenían en 2018, así como el incremento en 16 por ciento en el estado de fuerza pasando de 7 mil 838 policías en 2018, a 9 mil 242 en 2023, pero con un activo especial a diferencia de gobiernos pasados: ahora los policías están mejor preparados y equipados al recibir distintos ejercicios de profesionalización, lo que a la fecha ha permitido que 85 por ciento de los uniformados del estado estén debidamente certificados y calificados para realizar la labor de seguridad.

Se detalló que se han destinado mil 460 mdp para incrementar el sueldo a los policías de la Fiscalía estatal, de la Secretaría de Seguridad y a policías municipales.

En cinco años bajaron los delitos de seguimiento especial: el robo de vehículo bajó 56 por ciento; el robo a negocio bajó 74.5 por ciento; el robo a persona bajó 53.3 por ciento; el robo a casa habitación bajó 66.7 por ciento; robo de vehículo de carga pesada bajó 65.5 por ciento; el robo a motocicleta bajó 6.4 por ciento; el robo a bancos bajó 62.1 por ciento y el robo a cuentahabiente bajó 74.8 por ciento.

En el tema de personas desaparecidas, Jalisco realiza un trabajo sin igual al localizar a 14 mil 633 personas al día de hoy según el SISOVID, de las cuales, 12 mil 356 fueron localizadas con vida. En víctimas de agresión directa la disminución fue del 21.2 por ciento.

“El trabajo que hicimos estos cinco años debe de llenarnos de orgullo, no ha sido fácil, nos ha tocado vivir el peor momento de la violencia en el país y combatir la inseguridad en esas condiciones, no vamos a aflojar el ritmo, vamos a cumplir hasta el final con nuestra encomienda, nosotros hicimos el compromiso de que esta agenda no se mezclaría con la agenda política y creo que tenemos que sostenerlo hasta el final, el principio es muy sencillo, primero Jalisco, nosotros vamos a estar aquí trabajando, y vamos a dar la cara y vamos a dar cuentas y resultados hasta el último día del gobierno”, reiteró.

El fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, resaltó que 674 mil personas han sido atendidas debidamente por la dependencia y que se han dado 88 mil 902 atenciones integrales. Además, se han otorgado 49 mil 100 medidas de protección dictadas en delitos de alto impacto en protección a víctimas, y se ha logrado judicializar por diversos delitos a más de 20 mil personas, 98 por ciento más que en el anterior gobierno.

A 5 años de gobierno

Se han realizado 846 reuniones de seguridad.

Creció el presupuesto a seguridad 64.8 y 16 por ciento el estado de fuerza de Jalisco.

Se han invertido 471 mdp en equipamiento policías municipales.

46 mil policías capacitados has sido capacitados y se creó la Universidad Policial de Jalisco (UniPol).

En el Modelo Metropolitano de Seguridad, a través de la Policía Metropolitana, se han invertido 92 mdp para homologar sueldos; se logró la detención de 22 mil personas por diversos delitos, se han recuperado casi 5 mil carros y asegurado 669 armas de fuego.

62.8 de reducción en los delitos de seguimiento especial en AMG, al pasar de un promedio mensual de delitos de 4 mil 954 a mil 840.

Se han invertido 779 mdp para reconstruir el Escudo Urbano con 6 mil 931 cámaras de videovigilancia en 2 mil 700 puntos de monitoreo en 15 municipios.

En reinserción social se invirtieron 824 mdp en 2023, que es 135 por ciento más de lo que había en 2018.

En 2024 Jalisco tendrá certificados a todos sus policías.

