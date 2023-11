Trump dice que las personas encarceladas por el ataque al Capitolio no son presos, sino rehenes

Reuters.- El expresidente Donald Trump llamó el jueves rehenes a las personas encarceladas por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, en su más reciente movimiento, durante un mitin de campaña para abrazar a sus seguidores implicados en la revuelta.

“Les llamo los ‘rehenes del 6-E’, no presos. Les llamo los rehenes, es lo que ha pasado. Y es una vergüenza“, dijo Trump en el mitin de Houston.

Al comienzo del acto, Trump se puso de pie saludando mientras sonaba una canción interpretada por los hombres encarcelados por su papel en el ataque. El propio Trump colaboró en la realización de la canción del “Coro de la Prisión 6-E“.

El motín fue un intento de anular la derrota electoral del exmandatario frente al presidente demócrata Joe Biden, que el favorito para la nominación republicana de 2024 sigue afirmando falsamente que fue el resultado de un fraude.

La canción, “Justice for All” (Justicia para todos), se publicó en múltiples plataformas de streaming en marzo. En ella aparecen Trump recitando el juramento a la bandera y los hombres encarcelados cantando “The Star-Spangled Banner“, el himno nacional de Estados Unidos.

Trump ya había promocionado la canción antes, pero el uso de la palabra “rehén” supone su más reciente esfuerzo por presentar a las personas implicadas en el ataque como mártires. El propio Trump ha tratado de pintar los cuatro casos criminales contra él como procesos partidistas, convirtiendo el mensaje en una pieza central de su campaña presidencial de 2024.

Más de mil personas han sido acusadas en relación con el asalto a la sede del Congreso. Cuatro agentes murieron durante el caos y cinco policías fallecieron después, algunos por suicidio.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

