Sheinbaum lanza indirecta a Ebrard desde Tabasco: “Adán Augusto no sólo aceptó los resultados, sino que además nos está ayudando mucho”

Tabasco.- Mucha asistencia, pero poca unidad, es lo que se observó en el evento que Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación, realizó en Tabasco. Evento en que la ausencia del exsecretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue evidente.

Sin embargo, la candidata de Morena a la presidencia hizo mención de López Hernández haciéndole un reconocimiento y afirmó que, a pesar de haber perdido la encuesta, está ayudando en el movimiento que ella encabeza.

”Aquí en Tabasco quiero hacer un especial reconocimiento a Adán Augusto López, que compitió en la encuesta, un compañero de primera que les voy a decir algo, no sólo reconoció el triunfo, sino que además está en el movimiento, nos está ayudando mucho a seguir avanzando y a poder triunfar en el 2024″, dijo la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, un guiño a Marcelo Ebrard quien impugnó el resultado de la encuesta, mismos que no ha reconocido.

Sin embargo, la inasistencia de Adán Augusto López generó diferentes comentarios entre los morenistas. El expresidente de Macuspana y hermano del ejecutivo federal, José Ramiro López Obrador, expresó, “fue invitado, si no vino, pues allá él”.

Por su parte, la dirigente estatal de Morena, Tey Mollinedo, dijo que “no se deben de generar historias que no son”, pero que se tiene que entender que este es un momento de reconciliación. Cabe destacar que entre los asistentes al evento hubo aplausos, pero también abucheos, cuando se hizo mención de Adán Augusto.

Esta vez, el acarreo de personas fue una competencia por parte de las estructuras de los aspirantes a la coordinación estatal, quienes se esforzaron para llevar el mayor número de simpatizantes posibles al evento, pero que al mismo tiempo fungieron como sus porras personales.

Uno de los que mayor número de gente movilizó, fue el extitular del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, cuyo grupo gritó continuamente: “¡Somos mayoría!”, mientras mostraban las mantas que llevaron en su apoyo, teniendo que solicitarles desde el templete que las bajaran y cesaran sus cánticos.

Quien protestó por esta situación, fue el otro integrante de la encuesta, César Raúl Ojeda Zubieta, que durante el evento escribió en su cuenta de X, “¿Verdad que venimos a un evento en respaldo a nuestra coordinadora de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Si? Ok, ok”

Ya en entrevista, dijo: “Cabeza, mundo”, apuntando que le faltó sentido común a May Rodríguez, ya que se trataba de respaldar a Claudia, pero que “cada quien cuenta sus carnitas como quiera”.

La que se mostró más prudente, fue la aspirante Yolanda Osuna Huerta, asegurando que, llegará al final de las encuestas, ante los dichos de Ojeda Zubieta de que él encabeza las preferencias en el estado.

Mientras tanto, Mónica Fernández Balboa y Óscar Cantón Zetina, pasaron desapercibidos durante el mitin.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

Relacionado